Omicron, la variante è diffusa in 57 paesi, "polmoniti più rapide ma vaccini efficaci" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Attualmente, ha reso noto l'Oms, il nuovo ceppo scoperto in Sudafrica è segnalato in 57 paesi e in Europa si censiscono 337 casi accertati. L'Istituto superiore di sanità del nostro Paese ne conferma 13, mentre è in corso il sequenziamento di altri quattro contagi sospetti

