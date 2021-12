Noto | il vescovo gela i bambini in chiesa e attacca la Coca Cola | «Babbo Natale non esiste»

Advertising

Corriere : Il vescovo di Noto gela i bambini (e attacca Coca Cola): «Babbo Natale non esiste». Gen... - ale__dro : RT @follettin89: Chissà cosa penserà @davidebanzato ?? che tanto criticava il Babbo Natale con il tutù, da Barbara d'Urso. - follettin89 : Chissà cosa penserà @davidebanzato ?? che tanto criticava il Babbo Natale con il tutù, da Barbara d'Urso. - NicoCiccotelli : RT @DarkLadyMouse: Il vescovo di Noto ai bambini: 'Babbo Natale non esiste e lo ha vestito di rosso la Coca Cola a fini esclusivamente pubb… - NethipEdien2000 : RT @Corriere: Il vescovo di Noto gela i bambini (e attacca Coca Cola): «Babbo Natale non esiste». Gen... -

' Babbo Natale non esiste e la Coca Cola ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani'. Ild ella Diocesi di, Antonio Staglianò, non ha usato mezzi termini e ha sorpreso tutti nella basilica del SS. Salvatore scatenando la polemica sui social. 'I bambini sanno che Babbo Natale ...AGI - Sulla slitta le renne quest'anno portano un sacco pieno di polemiche per ildi, Antonio Staglianò, figura fuori dalle righe, conosciuto anche per l'amore per il canto e la musica pop utilizzati per veicolare il messaggio cristiano. ' Babbo Natale non esiste e la ...«Babbo Natale non esiste e la Coca Cola ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani». Il vescovo della Diocesi di Noto, Antonio Staglianò, non ha ...Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, ha annunciato in chiesa che “Babbo Natale non esiste”, scatenando polemiche e dure reazioni sui social.