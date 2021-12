Morta Lina Wertmüller, da Rita Pavone a Giancarlo Giannini: così la ricorda il mondo dello spettacolo (e non solo) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tanti i messaggi di cordoglio e di omaggio per Lina Wertmüller, la regista scomparsa oggi 9 dicembre all’età di 93 anni. Oltre a quelli della gente comune, anche quelli dei vip, tra cui Veronica Pivetti: “Bellissimo aver lavorato con te, grazie Lina”, ha scritto su Twitter l’attrice e doppiatrice milanese. “Ciao geniale, ironica ma, soprattutto, libera #LinaWertmuller… Maestra di cinema e di vita per intere generazioni…”, ha invece commentato la conduttrice Barbara D’Urso. E ancora l’omaggio della cantante Giorgia, che sulle Instagram story ha pubblicato uno scatto della regista dietro alla cinepresa e ha scritto: “Lina Wertmüller: l’arte e il sorriso”. Raggiunta dall’Adnkronos, Rita Pavone ha invece dichiarato: “Sono distrutta. L’ho vista un mese fa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tanti i messaggi di cordoglio e di omaggio per, la regista scomparsa oggi 9 dicembre all’età di 93 anni. Oltre a quelli della gente comune, anche quelli dei vip, tra cui Veronica Pivetti: “Bellissimo aver lavorato con te, grazie”, ha scritto su Twitter l’attrice e doppiatrice milanese. “Ciao geniale, ironica ma, soprattutto, libera #Wertmuller… Maestra di cinema e di vita per intere generazioni…”, ha invece commentato la conduttrice Barbara D’Urso. E ancora l’omaggio della cantante Giorgia, che sulle Instagram story ha pubblicato uno scatto della regista dietro alla cinepresa e ha scritto: “: l’arte e il sorriso”. Raggiunta dall’Adnkronos,ha invece dichiarato: “Sono distrutta. L’ho vista un mese fa, ...

