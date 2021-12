Luca Zaia ospite de La Confessione di Peter Gomez venerdì 10 dicembre alle 22.45 su Nove (Di giovedì 9 dicembre 2021) È il governatore leghista della Regione Veneto, Luca Zaia il nuovo ospite di Peter Gomez nella puntata de ‘La Confessione’ in onda sul Nove venerdì 10 dicembre alle 22.45, subito dopo il live di Fratelli di Crozza. Il direttore del ilfattoquotidiano.it si confronterà con l’ex ministro delle Politiche agricole del governo Berlusconi IV sulla sua carriera politica, dagli esordi con la Liga veneta nel consiglio comunale del suo paese di origine, Bibano, in provincia di Treviso, all’approdo in Regione, passando per l’incarico ministeriale e il terzo mandato come governatore con il 76,8% delle preferenze, senza dimenticare aneddoti della vita privata, tratti dal libro autobiografico ‘Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) È il governatore leghista della Regione Veneto,il nuovodinella puntata de ‘La’ in onda sul1022.45, subito dopo il live di Fratelli di Crozza. Il direttore del ilfattoquotidiano.it si confronterà con l’ex ministro delle Politiche agricole del governo Berlusconi IV sulla sua carriera politica, dagli esordi con la Liga veneta nel consiglio comunale del suo paese di origine, Bibano, in provincia di Treviso, all’approdo in Regione, passando per l’incarico ministeriale e il terzo mandato come governatore con il 76,8% delle preferenze, senza dimenticare aneddoti della vita privata, tratti dal libro autobiografico ‘Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia ...

