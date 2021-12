Lega, Corrotti: Roma-Lido bloccata e pendolari nel caos (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – “Sulla tratta Roma-Lido niente treni dalle 6.30 di questa mattina tra Ostia e Magliana in entrambi i sensi di marcia, e migliaia di pendolari sono stati costretti ad affidarsi a soluzioni alternative per arrivare in tempo a scuola o sul posto di lavoro. Col passare del tempo i disagi per i 55mila pendolari della tratta diventano sempre più frequenti: un treno fantasma che nessuno sembra più riuscire a vedere ormai da tempo”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021)– “Sulla trattaniente treni dalle 6.30 di questa mattina tra Ostia e Magliana in entrambi i sensi di marcia, e migliaia disono stati costretti ad affidarsi a soluzioni alternative per arrivare in tempo a scuola o sul posto di lavoro. Col passare del tempo i disagi per i 55miladella tratta diventano sempre più frequenti: un treno fantasma che nessuno sembra più riuscire a vedere ormai da tempo”. Così in una nota Laura, consigliereRegione Lazio

