Le nuove regole dello smart working (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il sindacato confederale ha firmato in modo unitario con le associazioni di categoria un protocollo che detta le linee guida sullo smart working nel settore privato. L'intesa si basa sulla legge 81 del 2017 che regola il lavoro agile e che per ora non cambia. Quando terminerà lo stato di emergenza dovuto al Covid, tornerà a essere necessario un accordo individuale tra lavoratore e impresa, come prevede la legge 81. Nel settore pubblico invece sono già partiti dal 15 ottobre gli accordi individuali in seguito alle direttive del ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Il protocollo d'intesa tra governo, sindacati e associazioni di categoria fissa le linee guida che dovranno essere la traccia per gli accordi della contrattazione collettiva. Ecco i punti dell'intesa. Adesione volontaria L'adesione al lavoro agile avviene su base ...

