Juventus, mancano i gol. Serve un attaccante a gennaio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Inaspettato e per questo ancora più bello. Il primato nel girone H di Champions League ha ridato entusiasmo a un ambiente, quello della Juventus , che ne aveva un estremo bisogno dopo un paio di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Inaspettato e per questo ancora più bello. Il primato nel girone H di Champions League ha ridato entusiasmo a un ambiente, quello della, che ne aveva un estremo bisogno dopo un paio di ...

Juventus, mancano i gol. Serve un attaccante a gennaio Inaspettato e per questo ancora più bello. Il primato nel girone H di Champions League ha ridato entusiasmo a un ambiente, quello della Juventus , che ne aveva un estremo bisogno dopo un paio di settimane complicate a causa del ko con l' Atalanta e la bufera extra campo legata al caso plusvalenze. Per rasserenare gli animi, ecco i ...

DIRETTA/ Empoli Fiorentina Primavera (risultato finale 6 - 7 dcr): Supercoppa ai viola! In tal senso possiamo davvero dire che i dati non ci mancano: dal 2006 a oggi le due formazioni si ... fino ad oggi ha visto iscriversi nell'elenco dei vincitori per ben tre volte la Juventus, ...

Juventus, mancano i gol. Serve un attaccante a gennaio Quotidiano.net Juventus, mancano i gol. Serve un attaccante a gennaio Per tentare di fare strada in Europa e rimontare in campionato, il club bianconero sarà chiamato a intervenire per rinforzare il proprio reparto offensivo ...

Champions League, le squadre qualificate agli ottavi: ok Juventus e Inter, Atalanta in Europa League, fuori il Milan Juventus e Inter le uniche italiane agli ottavi di Champions League: l’Atalanta si arrende al Villarreal e ‘retrocede’ in Europa League, Milan eliminato dall’Europa Mancava solo l’Atalanta per complet ...

