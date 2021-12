Italiano indica la strada: «La Fiorentina non deve avere limiti» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vincenzo Italiano ha parlato a Viola Week facendo un bilancio della prima parte della stagione della Fiorentina BIRAGHI – «Durante la settimana arrivano in tanti a provare quel tipo di calcio. Quella è la sua mattonella ed è stato bravo è perché ci ha permesso di tornare in vantaggio e fare un secondo tempo di personalità. Grazie alla punizione siamo riusciti a portare a casa la vittoria». Fiorentina – «Se mi aspettavo questi risultati? Ci speravo. Sapevo che c’era un enorme lavoro da fare ma la grande disponibilità data dai ragazzi fin da Moena mi hanno fatto ben sperare. Stiamo facendo un discreto cammino e mi auguro che ci riesca di essere continui. Vediamo già da sabato, sarà una partita difficile perché tre vittorie consecutive non è semplice». NICO GONZALEZ – «In quella zona può essere molto determinante, perché venendo dentro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vincenzoha parlato a Viola Week facendo un bilancio della prima parte della stagione dellaBIRAGHI – «Durante la settimana arrivano in tanti a provare quel tipo di calcio. Quella è la sua mattonella ed è stato bravo è perché ci ha permesso di tornare in vantaggio e fare un secondo tempo di personalità. Grazie alla punizione siamo riusciti a portare a casa la vittoria».– «Se mi aspettavo questi risultati? Ci speravo. Sapevo che c’era un enorme lavoro da fare ma la grande disponibilità data dai ragazzi fin da Moena mi hanno fatto ben sperare. Stiamo facendo un discreto cammino e mi auguro che ci riesca di essere continui. Vediamo già da sabato, sarà una partita difficile perché tre vittorie consecutive non è semplice». NICO GONZALEZ – «In quella zona può essere molto determinante, perché venendo dentro ...

Advertising

LemHombre : @_Coso__ Adani ha ragione su molte cose, e i risultati di Allegri non smentiscono le sue idee, perché secondo me Ad… - Foy84 : @OGiannino Mi indica quale legge o passaggio Costutizione che obbliga il cittadino italiano ad avere patente e poss… - nomismaustampa : RT @MatteoBorre: Fine anno, tempo di primi #bilanci. Anche per il mondo del #vino italiano. A tracciarlo è #federvini e indica di trend in… - MatteoBorre : Fine anno, tempo di primi #bilanci. Anche per il mondo del #vino italiano. A tracciarlo è #federvini e indica di tr… - canablach : L'Italia indica la strada: una scenario italiano di progressiva frantumazione di fiducia e coesione sociale anche i… -