I bambini indigeni scomparsi nei collegi del Canada (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra l’ottocento e il novecento, migliaia di bambini indigeni sono stati prelevati dalle loro famiglie e trasferiti nelle scuole residenziali. Il governo e la chiesa cattolica volevano assimilarli alla società bianca. Molti sono morti. Il video. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra l’ottocento e il novecento, migliaia disono stati prelevati dalle loro famiglie e trasferiti nelle scuole residenziali. Il governo e la chiesa cattolica volevano assimilarli alla società bianca. Molti sono morti. Il video. Leggi

Rinviato l'incontro del Papa con i popoli indigeni canadesi La storia Le scuole residenziali erano scuole finanziate dal governo, molte delle quali gestite da organizzazioni cristiane, che furono istituite per assimilare i bambini indigeni alla cultura euro - ...

Il missionario Pietro Chanel, protomartire dell'Oceania ... italianizzato in Pietro, missionario marista trucidato con crudeltà dagli indigeni che si ... Per due anni, ospitato dal re Niuliki, padre Chanel imparò la lingua del posto e battezzò i bambini morenti. ...

I bambini indigeni scomparsi nei collegi del Canada Internazionale I bambini indigeni scomparsi nei collegi del Canada Tra l’ottocento e il novecento, migliaia di bambini indigeni sono stati prelevati dalle loro famiglie e trasferiti nelle scuole residenziali. Il governo e la chiesa cattolica volevano assimilarli alla ...

