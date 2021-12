Fine vita, ok commissioni a ddl. Lunedì il testo alla Camera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dicembre 2021 - Via libera delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera alla proposta di legge sul Fine vita , il testo approderà in Aula Lunedì prossimo 13 dicembre. A favore ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dicembre 2021 - Via libera delleGiustizia e Affari sociali dellaproposta di legge sul, ilapproderà in Aulaprossimo 13 dicembre. A favore ...

Ultime Notizie dalla rete : Fine vita Ucraina - Russia, dalla Crimea al Donbass: le origini della crisi militare ... il 7 aprile 2014 viene autoproclamata la Repubblica popolare di Donetsk, mentre a fine mese è il ... dei programmi sociali, e anche della vita della maggior parte delle persone che abitano queste zone".

Fine vita: approvato dalle Commissioni il disegno di legge, in aula il 13 dicembre La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 13 dicembre. È il giorno in cui il testo sul Fine vita arriverà nell'aula di Montecitorio, dopo un lungo e articolato lavoro, durato mesi, per trovare un'intesa nelle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera. Che alla fine votano il ...

