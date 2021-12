Europa League 2021/2022, risultati e classifiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto pronto per l’Europa League 2021/2022. Si apre la fase a gironi e le due squadre italiane (Napoli e Lazio) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate. GRUPPO A Classifica Lione 16 Rangers 8 Sparta Praga 7 Brondby 2 risultati PRIMA GIORNATA – Giovedì 16 settembreOre 21:00, Brondby-Sparta Praga 0-0Ore 21:00, Rangers-Lione 0-2 (23? Ekambi, 55? aut. Tavernier) SECONDA GIORNATA – Giovedì 30settembreOre 18:45, Lione-Brondby 3-0 (64? Toko 71? Toko Ekambi, 86? Aouar)Ore 18:45, Sparta Praga-Rangers 1-0 (29? Hancko) TERZA GIORNATA – Giovedì 21 ottobre Ore 21:00, ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto pronto per l’. Si apre la fase a gironi e le due squadre italiane (Napoli e Lazio) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Eccoaggiornate. GRUPPO A Classifica Lione 16 Rangers 8 Sparta Praga 7 Brondby 2PRIMA GIORNATA – Giovedì 16 settembreOre 21:00, Brondby-Sparta Praga 0-0Ore 21:00, Rangers-Lione 0-2 (23? Ekambi, 55? aut. Tavernier) SECONDA GIORNATA – Giovedì 30settembreOre 18:45, Lione-Brondby 3-0 (64? Toko 71? Toko Ekambi, 86? Aouar)Ore 18:45, Sparta Praga-Rangers 1-0 (29? Hancko) TERZA GIORNATA – Giovedì 21 ottobre Ore 21:00, ...

Advertising

CB_Ignoranza : Complimenti al Siviglia per la vittoria dell’Europa League 2021/22 - Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - annatrieste : Voi pensate che stiamo festeggiando per la vittoria, per il continuo in Europa League ma la verità è che stiamo fes… - AldoRivalta : L’Europa League dovrebbe eliminare quei ridicoli sedicesimi, far passare solo le prime dei gironi e partire dagli ottavi - _internelcuore_ : Ricapitolando Inter e Juve in Champions league Atalanta Napoli e forse Lazio in Europa League E il Milan dov'è? -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League LIVE Napoli - Leicester 3 - 2, Europa League in DIRETTA: Elmas e Ounas firmano le reti del passaggio del turno. Pagelle e highlights 18.35 Solo Victor Osimhen (quattro) ha segnato più gol di Eljif Elmas con la maglia del Napoli in questa Europa League: due marcature per il macedone, con 11 tiri effettuati (solo Hirving Lozano ...

Europa League, Napoli - Leicester 3 - 2 il finale. Azzurri ai sedicesimi Calcio. Il Napoli si impone sul Leicester per 3 - 2 in una partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I gol al 4' di Ounas (N), al 24' di Elmas (N), al 27' di Evans (L), al 33' di Dewsbury - Hall (L) e al 53' ancora di Elmas. Con questo risultato Napoli è qualificato per i sedicesimi ...

Il Napoli batte il Leicester e va ai playoff di Europa League Sotto il diluvio, il Napoli conquista il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Allo stadio Diego Armando Maradona, un Leicester mai domo rimonta due reti agli azzurri, che però reagiscono ...

FINALI, Atalanta out dalla CL. Napoli e Roma ok Questi i risultati delle gare europee che vedevano coinvolte le italiane in Europa League, Conference League e Champions League. NAPOLI-LEICESTER 3-2 - Napoli batte Leicester 3-2: doppietta di Elmas, ...

18.35 Solo Victor Osimhen (quattro) ha segnato più gol di Eljif Elmas con la maglia del Napoli in questa: due marcature per il macedone, con 11 tiri effettuati (solo Hirving Lozano ...Calcio. Il Napoli si impone sul Leicester per 3 - 2 in una partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di. I gol al 4' di Ounas (N), al 24' di Elmas (N), al 27' di Evans (L), al 33' di Dewsbury - Hall (L) e al 53' ancora di Elmas. Con questo risultato Napoli è qualificato per i sedicesimi ...Sotto il diluvio, il Napoli conquista il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Allo stadio Diego Armando Maradona, un Leicester mai domo rimonta due reti agli azzurri, che però reagiscono ...Questi i risultati delle gare europee che vedevano coinvolte le italiane in Europa League, Conference League e Champions League. NAPOLI-LEICESTER 3-2 - Napoli batte Leicester 3-2: doppietta di Elmas, ...