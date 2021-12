Elmas: “Contento per i gol ma più per la qualificazione. Ruolo? Non lo so neanch’io!” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e autore di una doppietta decisiva nella vittoria per 3-2 sul Leicester, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Sono Contento per i gol, ma di più perché la squadra va avanti. Speriamo di poter fare ancora meglio. Abbiamo fatto un grande lavoro, dimostrando di essere una squadra con carattere. “Italia-Macedonia del Nord? Sarà una partita difficile per entrambe, mi piacerebbe finisse bene per tutte e due ma, sfortunatamente, non è possibile. FOTO: Getty – Napoli Leicester Elmas Cosa ha detto Spalletti prima della partita? Il mister ci ha detto che siamo una squadra forte e che dovevamo dimostrarlo sul campo. Oggi lo abbiamo fatto vedere a tutti, qualificandoci alla fase successiva. Tanti ruoli? Non so dove mi trovo meglio, io cerco di dare del mio meglio ovunque ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Eljif, centrocampista del Napoli e autore di una doppietta decisiva nella vittoria per 3-2 sul Leicester, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Sonoper i gol, ma di più perché la squadra va avanti. Speriamo di poter fare ancora meglio. Abbiamo fatto un grande lavoro, dimostrando di essere una squadra con carattere. “Italia-Macedonia del Nord? Sarà una partita difficile per entrambe, mi piacerebbe finisse bene per tutte e due ma, sfortunatamente, non è possibile. FOTO: Getty – Napoli LeicesterCosa ha detto Spalletti prima della partita? Il mister ci ha detto che siamo una squadra forte e che dovevamo dimostrarlo sul campo. Oggi lo abbiamo fatto vedere a tutti, qualificandoci alla fase successiva. Tanti ruoli? Non so dove mi trovo meglio, io cerco di dare del mio meglio ovunque ...

