Covid, Ema: "I dati sulla sicurezza per il vaccino ai bambini sono rassicuranti. Per ora i casi Omicron sono perlopiù lievi" (Di giovedì 9 dicembre 2021) sicurezza dei vaccini destinati ai bambini, terza dose, variante Omicron e infine l'arrivo a breve di un nuovo composto anti Covid. A fare il punto è l'Agenzia europea del farmaco (Ema). I dati sulla sicurezza nella somministrazione del vaccino di Pfizer Biontech nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni "sono rassicuranti" fa sapere l'Ema, evidenziando che "non sono emersi problemi di sicurezza dalle grandi campagne di vaccinazione sui bambini" compresi in questo gruppo di età "negli Stati Uniti". L'agenzia ha dato il via libera all'immunizzazione dei più piccoli il 25 novembre scorso.

