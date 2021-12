Collegare le AirPods di Apple ad un telefono Android

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Per chi usa molto i dispositivisa quando l'ecosistema sia molto chiuso: per far funzionare bene lediper esempio è necessario collegarle ad un iPhone di ultima generazione, ad un iPad o un Mac/MacBook, così da poter sfruttare le caratteristiche uniche di questi auricolari. Ma se l'iPhone è in assistenza e abbiamo solo untra le mani, possiamo usare comunque ledicon il sistema operativo? Nella seguente guida troveremo come , così da poterle utilizzare come se fossero dei semplici auricolari. Vi anticipiamo già che non tutte le funzioni saranno disponibili, ma anche utilizzate come semplici auricolari valgono tantissimo anche su. LEGGI ANCHE -> Migliori auricolari ...

Ultime Notizie dalla rete : Collegare AirPods

Fanpage.it

... una USB - C passante con tecnologia PD fino a 100 Watt e due porte USB - A perdischi e ..., Samsung, Google e altri. Adattatore CA non incluso), Bianco In offerta a 14,99 - invece ...... per esempio se è tardi e volete guardare una serie TV a notte fonda, con la funzione condivisione audio potetedue coppie di cuffiecontemporaneamente per ascoltare insieme l'audio ...Per chi invece vuole fare un regalo più importante, se avete un amico o parente che utilizza iPhone ma non ha Apple Watch Series 7 o comunque un altro Apple Watch al polso, dopo ...Cuffie wireless, luci led intelligenti per abbellire la casa e schede SD per ampliare la memoria dei propri device: approfittando del Black Friday si ottengono ottimi sconti ...