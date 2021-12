Ciò che è destinato ad andarsene se ne andrà comunque

Leggi su dilei

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ho sempre creduto nel destino. L’ho fatto nella misura in cui ho dato a lui il potere di scatenarsi e di prendere le decisioni qualora io non avessi avuto la forza e il coraggio di prendere le redini della situazione. E così è successo. Ricordo ancora come se fosse oggi quel giorno in cui una semplice chiacchierata con l’amica di sempre si è rivelata una sorta di previsione del futuro. Certo, in quella occasione non stavo parlando di me e della mia vita, perché a quei tempi credevo fosse perfetta. Avevo fatto tutto ciò che era in mio potere per far sì che nessun imprevisto avesse rovinato i miei piani. Così mi limitavo a dispensare i giusti e saggi consigli a chi, invece, non sapeva come gestire la sua di vita. Perché io sì che sapevo farlo. Guardando la mia amica le dissi che quando è il momento di cambiare qualcosa, o di lasciare andare una persona o una situazione, la vita ti manda ...