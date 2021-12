Amazon, multa record Antitrust: 1,1 miliardi per abuso di posizione dominante (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo l’Autorità la società ha favorito eccessivamente il proprio servizio di logistica. Amazon: sanzioni ingiustificate, ricorreremo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo l’Autorità la società ha favorito eccessivamente il proprio servizio di logistica.: sanzioni ingiustificate, ricorreremo

