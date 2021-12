Al caldo ma senza rinunciare allo stile con la giacca montone di Giulia Stabile (Di giovedì 9 dicembre 2021) La ballerina di Amici, sempre impeccabile con i suoi look, fa un salto negli Anni '50 con il capospalla di tendenza per l'inverno 2021/2022. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) La ballerina di Amici, sempre impeccabile con i suoi look, fa un salto negli Anni '50 con il capospalla di tendenza per l'inverno 2021/2022. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Marcell78225090 : RT @GalliMaurizio69: A guardare Facebook pare che in giro stia nevicando. Da queste parti invece c'è un caldo torrido e la colpa è senza du… - pameladiverona : RT @CiaoNando: Non si può assistere alle immagini di chi va alla #PrimadellaScala con il lusso sfrenato degli spettatori e vedere i senza f… - MimmoFiori55 : @AngeloCiocca Visto che c'è già chi schiamazza (al solito col culo degli altri) basterebbe cacciarlo senza indugi d… - infoitcultura : Al caldo ma senza rinunciare allo stile con la giacca montone di Giulia Stabile - sunvflowervol6 : @lwtbandna borsa dell'acqua calda io sono raffreddata come la morte perché l'altra sera verso le 2 e mezza dato che… -