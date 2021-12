Tutta colpa di Freud, prossima puntata: le anticipazioni (15 dicembre) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cosa succederà nella prossima puntata (15 dicembre) della serie tv Tutta colpa di Freud in onda su Canale 5? Nel primo episodio della terza puntata Francesco sogna di fare l’amore con la Cafini; proprio alla psichiatra racconta di aver sognato mentre lo faceva con una donna senza svelare che si tratta proprio di lei. Poco dopo per strada la vede baciare un uomo e si intristisce. Riccardo confessa a Francesco di aver mentito alla ragazza dato che non è ancora un avvocato ma solo un praticante. Emma salva la figlia di Claudio, accusata di aver rubato dei vestiti in un negozio, e i due si baciano in auto. Francesco sente Emma e Marta discutere di questa cosa e si intromette arrabbiandosi molto dato che lei ha solo 18 anni e Claudio ne ha almeno 30 in più; lo stesso ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cosa succederà nella(15) della serie tvdiin onda su Canale 5? Nel primo episodio della terzaFrancesco sogna di fare l’amore con la Cafini; proprio alla psichiatra racconta di aver sognato mentre lo faceva con una donna senza svelare che si tratta proprio di lei. Poco dopo per strada la vede baciare un uomo e si intristisce. Riccardo confessa a Francesco di aver mentito alla ragazza dato che non è ancora un avvocato ma solo un praticante. Emma salva la figlia di Claudio, accusata di aver rubato dei vestiti in un negozio, e i due si baciano in auto. Francesco sente Emma e Marta discutere di questa cosa e si intromette arrabbiandosi molto dato che lei ha solo 18 anni e Claudio ne ha almeno 30 in più; lo stesso ...

