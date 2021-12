Torna “Facciamo un paco alla camorra” | venerdì l’evento di presentazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“un pacco”, il progetto promosso dal Comitato don Peppe Diana in collaborazione con Libera ed attuato dal Consorzio Nco – Nuova Cooperazione Organizzata, ri, in presenza, a Benevento. Il progetto permette di vendere e far conoscere prodotti enogastronomici realizzati su beni confiscati e, nel corso degli anni, si è fatto apprezzare per la capacità di coniugare la bellezza del riscatto con la valorizzazione del proprio del territorio. “un pacco” è diventato un appuntamento fisso anche per il territorio sannita che quest’anno si rinnova proponendo un evento di, ispiratofigura della donna, promosso dal Coordinamento Provinciale di Libera ...