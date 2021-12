Roma, anche il liceo classico Bertrand Russell si unisce alle occupazioni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma. Diventa sempre più lunga e folta la lista delle scuole che nella Capitale si uniscono alle proteste, alle manifestazioni e alle occupazioni. A partire dal primo novembre, infatti, molti licei Romani hanno iniziato ad occupare le strutture degli istituti rivendicando i loro diritti come la didattica in presenza, strutture meno fatiscenti e un diverso modo di investire e gestire i fondi finanziari per le scuole. Dal quel primo giorno del mese, molti sono stati gli istituti che si sono uniti alle proteste. Nella giornata di ieri 7 dicembre, inoltre, un altro liceo si è aggiunto alle proteste. Si tratta del liceo classico Bertrand Russell, ex scuola Guidoni in via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021). Diventa sempre più lunga e folta la lista delle scuole che nella Capitale si unisconoproteste,manifestazioni e. A partire dal primo novembre, infatti, molti liceini hanno iniziato ad occupare le strutture degli istituti rivendicando i loro diritti come la didattica in presenza, strutture meno fatiscenti e un diverso modo di investire e gestire i fondi finanziari per le scuole. Dal quel primo giorno del mese, molti sono stati gli istituti che si sono unitiproteste. Nella giornata di ieri 7 dicembre, inoltre, un altrosi è aggiuntoproteste. Si tratta del, ex scuola Guidoni in via ...

