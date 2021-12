Omicron, Boris Johnson lancia il piano B: Green pass e smart working (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per affrontare l'ondata di casi la Gran Bretagna punta sul 'piano B': Green pass e smart working . Il premier britannico ha annunciato l'introduzione di nuove restrizioni sul coronavirus in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per affrontare l'ondata di casi la Gran Bretagna punta sul 'B':. Il premier britannico ha annunciato l'introduzione di nuove restrizioni sul coronavirus in ...

Advertising

RChiovenda : RT @LaVeritaWeb: In Gran Bretagna, Boris Johnson invita alla calma sulla variante Omicron e non parla di lockdown. In Francia si fermano so… - Roberto15478642 : RT @LaVeritaWeb: In Gran Bretagna, Boris Johnson invita alla calma sulla variante Omicron e non parla di lockdown. In Francia si fermano so… - robba07 : Brutta giornata per Boris Johnson. Prima sotto torchio al question time per le presunte festicciole natalizie del s… - CannesVibe : RT @paoloigna1: Il Piano B entra in vigore in #UK da lunedì causa diffusone comunitaria di #omicron. Saranno quindi reintrodotte alcune res… - MuredduGiovanni : RT @LaVeritaWeb: In Gran Bretagna, Boris Johnson invita alla calma sulla variante Omicron e non parla di lockdown. In Francia si fermano so… -