Neve in pianura al Nord, piogge sul resto d'Italia. E nel weekend nuova ondata di maltempo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Temperature in picchiata a Milano e Torino dove la colonnina di mercurio non supererà i tre gradi. Sabato e domenica maltempo al Sud e sulle zone Adriatiche, migliora altrove dove si affaccerà il sole Leggi su repubblica (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Temperature in picchiata a Milano e Torino dove la colonnina di mercurio non supererà i tre gradi. Sabato e domenicaal Sud e sulle zone Adriatiche, migliora altrove dove si affaccerà il sole

Advertising

DPCgov : ?? Mercoledì #8dicembre ??? Neve al Nord fino a quote di pianura, temporali e venti forti su buona parte del Paese… - ArpaPiemonte : Allerta gialla per nevicate diffuse fino a bassa quota dalla notte, in attenuazione dal pomeriggio di domani con l'… - mattino5 : Arriva la #neve in pianura! In diretta da Torino i primi fiocchi sulla città #Mattino5 #Maltempo - xgreatscott : RT @calumskindah0t: OH MA PERCHÈ STATE POSTANDO TUTTI FOTO CON LA NEVE DA ME NON CE STA UN CAZZO SOLO PIOGGIA NEBBIA E PIOGGIA E NEBBIA BEN… - 3BMeteo : #Meteo Italia: ondata di maltempo tra venerdì e il weekend. -