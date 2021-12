Moratoria sui sistemi di riconoscimento facciale: l’Italia dice no fino al 2023 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Approvato in Parlamento un emendamento che blocca l’installazione e l’uso di sistemi di riconoscimento facciale per privati e Comuni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Approvato in Parlamento un emendamento che blocca l’installazione e l’uso didiper privati e Comuni. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Moratoria sui sistemi di riconoscimento facciale: l’Italia dice no fino al 2023 - VAgnoletto : RT @antoniobruno01: I paesi europei accettino la moratoria sui brevetti per i vaccini #COVID19 richiesta da oltre cento paesi (Sudafrica i… - OsservatorioCo2 : RT @antoniobruno01: I paesi europei accettino la moratoria sui brevetti per i vaccini #COVID19 richiesta da oltre cento paesi (Sudafrica i… - ilgraz : Una temporanea buona notizia. Cosa cambia con la moratoria sui sistemi di riconoscimento facciale - __RiK__ : RT @alexgiovannini: Cosa cambia con la moratoria sui sistemi di riconoscimento facciale -