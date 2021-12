Lorenzo Lucca: tracce di nerazzurro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si chiama Lorenzo Lucca, classe 2000, attaccante del Pisa, uno dei club candidati alla promozione nella massima serie, astro nascente della serie cadetta che ad oggi, tanto, farebbe comodo persino in nazionale, sulle sue tracce vi è anche il club nerazzurro. Lucca: l’attaccante che piace al club nerazzurro A dire il vero, piace a Milan, Inter e Juve. Tanto per dirne qualcuno. Non a caso una promessa del calcio italiano, ora che persino in nazionale manca un centravanti. Esatto perché Lorenzo Lucca è il classico numero 9 da area di rigore. Fisico e potente, ha una enorme facilità di tiro che gli permette di essere determinante, caratteristica che ultimamente manca al reparto offensivo del CT Roberto Mancini. Si vocifera di già il salto, ma a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si chiama, classe 2000, attaccante del Pisa, uno dei club candidati alla promozione nella massima serie, astro nascente della serie cadetta che ad oggi, tanto, farebbe comodo persino in nazionale, sulle suevi è anche il club: l’attaccante che piace al clubA dire il vero, piace a Milan, Inter e Juve. Tanto per dirne qualcuno. Non a caso una promessa del calcio italiano, ora che persino in nazionale manca un centravanti. Esatto perchéè il classico numero 9 da area di rigore. Fisico e potente, ha una enorme facilità di tiro che gli permette di essere determinante, caratteristica che ultimamente manca al reparto offensivo del CT Roberto Mancini. Si vocifera di già il salto, ma a ...

Advertising

infoitsport : Pisa, una big di Serie A fa la prima mossa per Lorenzo Lucca - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Pisa, una big di Serie A fa la prima mossa per Lorenzo Lucca - yeterbeanadolu : @CurtyFM So bye Lorenzo Lucca. - arturinho94 : I miei aggiornamenti sul futuro di Lorenzo #Lucca per @Linterista_page - sportal_it : Pisa, una big di Serie A fa la prima mossa per Lorenzo Lucca -