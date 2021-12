Live Juventus-Malmoe 1-0 | Allegri punta sui giovani e Kean segna al 18'

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza dei bianconeri. Parola ad Adrien Rabiot. LIVE ?? - juventusfc : Si inizia! Live su @JuventusTv la rifinitura pre #JuveMFF! - Corriere : Juventus-Malmoe: Allegri cambia, davanti Dybala e Kean Live 0-0 - infoitsport : Juventus - Malmoe 0-0 LIVE - Champions League. La diretta della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

Il tabellino di- Malmoe 0 - 0.leggi anche Champions League, Real - Inter 2 - 0 e Milan Liverpool 1 - 2. HIGHLIGHTS(4 - 3 - 3): Perin; De Winter, Rugani, Bonucci, Alex Sandro;...... il match valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021 - 2022 trae Malmoe: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,e Malmoe ...club svedese Malmo Nella fase a gironi di Champions League per la prima volta in sei anni, ma le cose non sono andate come ...La partita Zenit - Chelsea dell'8 dicembre 2021 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6° giornata della fase a gironi della Champions ...