Juventus, prima offerta per Kulusevski: addio ad un passo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Juventus è sempre più vicina alla cessione di Kulusevski; i bianconeri, infatti, stanno per ricevere un’offerta per l’esterno svedese. Kulusevski (Getty Images)Nel mercato di gennaio, la Juventus vuole essere assoluta protagonista; la società bianconera ha intenzione di regalare ad Allegri i rinforzi necessari per continuare a risalire la classifica. Gli obiettivi principali sono Zakaria e Vlahovic; il primo, in scadenza il prossimo trenta giugno, è stato individuato come il giocatore ideale per alzare la qualità del centrocampo. L’attaccante serbo, invece, viene valutato settanta milioni dalla società viola e sembra impossibile da raggiungere. L’aiuto, per arrivare a questi due giocatori, potrebbe arrivare dal mercato; tra gli elementi ormai fuori dal progetto tecnico, l’unico che potrebbe portare ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laè sempre più vicina alla cessione di; i bianconeri, infatti, stanno per ricevere un’per l’esterno svedese.(Getty Images)Nel mercato di gennaio, lavuole essere assoluta protagonista; la società bianconera ha intenzione di regalare ad Allegri i rinforzi necessari per continuare a risalire la classifica. Gli obiettivi principali sono Zakaria e Vlahovic; il primo, in scadenza il prossimo trenta giugno, è stato individuato come il giocatore ideale per alzare la qualità del centrocampo. L’attaccante serbo, invece, viene valutato settanta milioni dalla società viola e sembra impossibile da raggiungere. L’aiuto, per arrivare a questi due giocatori, potrebbe arrivare dal mercato; tra gli elementi ormai fuori dal progetto tecnico, l’unico che potrebbe portare ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: l’agente di #Dybala, Jorge Antun, si appresta a rientrare a Torino. Le parti vogliono arrivare alle firm… - OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha subito neanche una conclusione per la prima volta in una gara di Serie A da quando Opta racc… - OptaPaolo : 2 - Prima di Junior Messias, l'ultimo giocatore brasiliano ???? del Milan ad aver firmato almeno due gol in una trasf… - giu_spez : RT @federicocasotti: Oggi è il 36mo di Juventus-Argentinos Juniors, senza tema di smentite una delle 10 partite più belle nella storia del… - DanyRoss70 : RT @Amookeena: 8 Dicembre 1985, a Tokyo c'è la finale di Coppa Intercontinentale Dopo una gara ricca di colpi di scena (3 gol annullati e… -