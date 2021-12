Il malware Cryptbot può rubarci ogni risparmio e investimento in pochissimo tempo | attenzione a queste App

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Anche oggi siamo qui a raccontarvi di un nuovo, una sorta di virus ‘molto cattivo’, il cui unico scopo è quello di spillarci informazioni e soprattutto soldi. Si chiama Cryptobot, e come spesso e volentieri accade, si nasconde in applicazioni che all’apparenza appaiono innocue, ma che nascondo in realtà una grande minaccia.Cryptobot, 08/12/2021 – Computermagazine.itQuesto, come svelato da Red Canary, va a colpire in particolare le versioni “piratate” dei software, e di conseguenza e punta a danneggiare tutti coloro che scaricano programmi non originali, evitando così di spendere un sacco di soldi. Il tool, come spiega Tomshw.it, si chiama KMSPico, e stando a quanto raccolto da Red Canary viene utilizzato per “attivare tutte le funzionalità dei prodotti Microsoft Windows e Office senza possedere effettivamente ...

Recentemente, Red Canary ha comunicato che un gruppo di hacker ha diffuso in rete una versione modificata di un popolare strumento per la pirateria per infettare i sistemi con il. ...I ricercatori di Red Canary hanno scoperto unnascosto nell'installer di KMSpico , un noto tool che attiva le licenze delle versioni pirata di Windows e Office.può raccogliere un numero elevato di dati sensibili, tra cui le ...“L’utente s’infetta, semplicemente cliccando uno dei link malevoli e scaricando o KMSPico, CryptBot, o un altro malware senza KMSPico”, avverte il ricercatore di Red Canary, Tony Lambert, in un report ...The latest in a long line of malware piggybacking is a popular activation tool that targets your cryptocurrency wallets. The threat was first noticed by security analysts at Red Canary. Attackers are ...