Hellas Verona, derby di mercato su Barak (Di mercoledì 8 dicembre 2021) derby di mercato sul centrocampista Antonin Barak dell’Hellas Verona: Inter e Milan si sfidano per il classe ’94 scaligero L’Hellas Verona avrebbe aperto alla cessione a titolo definitivo di Antonin Barak. A riportarlo è L’Arena, che indica però per giugno il trasferimento ufficiale del classe ’94. Sul centrocampista scaligero è pronto un vero e proprio derby fra Inter e Milan. Le due milanesi pronte a darsi battaglia per accaparrarsi le prestazioni di Barak. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021)disul centrocampista Antonindell’: Inter e Milan si sfidano per il classe ’94 scaligero L’avrebbe aperto alla cessione a titolo definitivo di Antonin. A riportarlo è L’Arena, che indica però per giugno il trasferimento ufficiale del classe ’94. Sul centrocampista scaligero è pronto un vero e propriofra Inter e Milan. Le due milanesi pronte a darsi battaglia per accaparrarsi le prestazioni di. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OfficialSSLazio : ??? Prima vittoria in questa #SerieATIMVision per la Lazio Women! Contro l'Hellas Verona decide il gol di Adriana… - CalcioNews24 : Derby di mercato per #barak ?? - news24_inter : Barak Inter, è duello con il Milan per il fantasista dell’Hellas Verona - AMinghetti : RT @IlBuonFabio: #Milan e #Inter hanno manifestato al #Verona il loro interesse per #Barak. L’#Hellas sarebbe aperto ad una cessione già a… - gilnar76 : Calciomercato #Milan: derby con l’Inter per la stella dell’Hellas Verona #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -