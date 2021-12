Colloqui con geniitori, udienze generali in modalità telematica: un esempio di regolamento (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il momento storico ha diradato quei rapporti, talvolta anche giornalieri tra docenti e genitori, che di fatto costituiscono l’ossatura più vera e decisa di quel processo di collaborazione costante che fa la differenza nella scuola di oggi proiettata al domani. Nonostante questa crisi l’utilità di offrire ai genitori la possibilità di incontrare più docenti nello stesso pomeriggio, pone la scuola davanti una necessità: quella di garantire udienze generali in modalità telematica. E di garantirlo anche per il futuro nella ertezza, così, di andare incontro a quanti lavorano, a quanti hanno difficoltà a recarsi a scuola e sentono forte il desiderio di seguire, con assiduità, la carriera scolastica del figlio. E per farlo è necessario pensare ad un regolamento che disciplini, in maniera significativa, questa ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il momento storico ha diradato quei rapporti, talvolta anche giornalieri tra docenti e genitori, che di fatto costituiscono l’ossatura più vera e decisa di quel processo di collaborazione costante che fa la differenza nella scuola di oggi proiettata al domani. Nonostante questa crisi l’utilità di offrire ai genitori la possibilità di incontrare più docenti nello stesso pomeriggio, pone la scuola davanti una necessità: quella di garantirein. E di garantirlo anche per il futuro nella ertezza, così, di andare incontro a quanti lavorano, a quanti hanno difficoltà a recarsi a scuola e sentono forte il desiderio di seguire, con assiduità, la carriera scolastica del figlio. E per farlo è necessario pensare ad unche disciplini, in maniera significativa, questa ...

