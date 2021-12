Champions. A 90' dalla chiusura della fase a gironi la Dea è patrona del suo destino

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mancano 90? alladie la Dea è padrona del suo. Per andare avanti è sufficiente battere il Villarreal. Il risultato dell’andata (2-2 in Spagna) non si deve considerare perché le due squadre non potranno ritrovarsi a pari punti, pertanto non si arriverà a dovere confrontare la differenza reti negli scontri diretti. Il Villarreal occupa la seconda posizione del gruppo F con 7 punti, mentre l’Atalanta ne ha 6. Gli spagnoli in caso di pareggio otterranno la qualificazione a discapitoDea, che dovrà accontentarsi del terzo posto. In caso di vittoria contro il Villarreal, la Dea è certa di sorpassare in classifica gli spagnoli. Con un successo infatti l’Atalanta salirebbe a quota 9 punti lasciando il Villarreal a 7. ...