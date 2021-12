Cessione Sampdoria, Vidal: «Abbiamo ricevuto quattro offerte. Vialli? Persona serissima» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gianluca Vidal ha parlato delle trattativa per la Cessione della Sampdoria, parlando anche dell’ipotesi Vialli che è stata fatta in questi giorni Gianluca Vidal, trustee del Trust Rosan in cui è contenuta la Sampdoria, ha fatto il punto sulla Cessione del club blucerchiato, sulle offerte pervenute e sulla figura di Gianluca Vialli a Il Secolo XIX. TRATTATIVE – «Come dice spesso Ferrero, spesso da una cosa negativa ne esce una positiva. Nelle ultime ore ho ricevuto quattro contatti di avvicinamento da soggetti rilevanti, che già conoscevo per precedenti collaborazioni. E questo potrebbe velocizzare un processo che lo stesso presidente con la famiglia, pur dicendo il contrario, aveva accettato dovesse ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gianlucaha parlato delle trattativa per ladella, parlando anche dell’ipotesiche è stata fatta in questi giorni Gianluca, trustee del Trust Rosan in cui è contenuta la, ha fatto il punto sulladel club blucerchiato, sullepervenute e sulla figura di Gianlucaa Il Secolo XIX. TRATTATIVE – «Come dice spesso Ferrero, spesso da una cosa negativa ne esce una positiva. Nelle ultime ore hocontatti di avvicinamento da soggetti rilevanti, che già conoscevo per precedenti collaborazioni. E questo potrebbe velocizzare un processo che lo stesso presidente con la famiglia, pur dicendo il contrario, aveva accettato dovesse ...

