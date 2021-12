Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 7/12/21 (Di martedì 7 dicembre 2021) Scusate ma questo è il fratello esuberante di Matteo Ranieri e quello che abbiamo a Uomini e Donne visto durante il trono di Sophie Codegoni era quello timido? Oppure Matthew mi ha perso tutta la sua impacciataggine nel giro di pochi mesi per grazia divina? No, perché io lo ricordo bene lui, durante il trono di Sophie, che faceva fatica a mettere in fila due parole, che si imbarazzava per tutto, che arrossiva, che manco riusciva a guardare negli occhi l’interlocutore, e ora questa versione così sfrontata, che un altro po’ a quella Martina la limonava lì sui gradini, alla seconda esterna, mi confonde un attimo. Da una parte mi fa piacere perché comunque il Matteo orsacchiottone del trono della Codegoni sul trono sarebbe stato letale più di un cocktail di sonniferi, dall’altra parte sono confusa perché non so più chi mi trovo davanti e devo un attimo ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 dicembre 2021) Scusate ma questo è il fratello esuberante di Matteo Ranieri e quello che abbiamo avisto durante il trono di Sophie Codegoni era quello timido? Oppure Matthew mi ha perso tutta la sua impacciataggine nel giro di pochi mesi per grazia divina? No, perché io lo ricordo bene lui, durante il trono di Sophie, che faceva fatica a mettere in fila due parole, che si imbarazzava per tutto, che arrossiva, che manco riusciva a guardare negli occhi l’interlocutore, e ora questa versione così sfrontata, che un altro po’ a quella Martina la limonava lì sui gradini, alla seconda esterna, mi confonde un attimo. Da una parte mi fa piacere perché comunque il Matteo orsacchiottone del trono della Codegoni sul trono sarebbe stato letale più di un cocktail di sonniferi, dall’altra parte sono confusa perché non so più chi mi trovo davanti e devo un attimo ...

