Sorteggi ottavi Champions League 2021/22: ecco la data ufficiale

Sorteggi ottavi Champions League 2021/22: è ufficiale la data dell'appuntamento che vedrà protagoniste le italiane È ufficiale la data dei Sorteggi degli ottavi di Champions League 2021/22 e degli spareggi di Europa League e di Conference League. Le manifestazioni si svolgeranno il prossimo 13 dicembre, a partire dalle ore 12.00. Grande attesa per le prossime avversarie delle italiane in Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

