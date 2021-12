Salernitana, il tempo sta per scadere: Serie A in pericolo? (Di martedì 7 dicembre 2021) Restano pochi giorni per la cessione della Salernitana dopo la scadenza dell’ultima proroga decisa dai trustee. Granata a rischio esclusione? E’ scaduto il 5 dicembre il termine per la presentazione di offerte per l’acquisto della Salernitana. Il club campano, come noto, è approdato in Serie A quest’anno e dunque, in ossequio alle previsioni delle NOIF, dovrà cambiare proprietà. Il motivo è il conflitto che nascerebbe tra Lazio e Salernitana se la proprietà della società granata rimanesse a Claudio Lotito (già presidente dei biancocelesti). Da questa estate, dunque, gli ormai ex co-patron Claudio Lotito e il cognato Marco Mezzaroma sono usciti di scena. E’ stato infatti istituito un trust, noto come “Salernitana 2021”, affinché si potesse ultimare la cessione del club consentendo allo stesso di ... Leggi su zon (Di martedì 7 dicembre 2021) Restano pochi giorni per la cessione delladopo la scadenza dell’ultima proroga decisa dai trustee. Granata a rischio esclusione? E’ scaduto il 5 dicembre il termine per la presentazione di offerte per l’acquisto della. Il club campano, come noto, è approdato inA quest’anno e dunque, in ossequio alle previsioni delle NOIF, dovrà cambiare proprietà. Il motivo è il conflitto che nascerebbe tra Lazio ese la proprietà della società granata rimanesse a Claudio Lotito (già presidente dei biancocelesti). Da questa estate, dunque, gli ormai ex co-patron Claudio Lotito e il cognato Marco Mezzaroma sono usciti di scena. E’ stato infatti istituito un trust, noto come “2021”, affinché si potesse ultimare la cessione del club consentendo allo stesso di ...

