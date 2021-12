(Di martedì 7 dicembre 2021) Ha provato are due computer da, a Porta di, ma è stato fermato dalla vigilanza e successivamente arrestato. E’ accaduto ieri sera intorno alle 20.00, nel noto centro commerciale. L’autore del crimine è un cittadinodi 30 anni, con precedenti e già conosciuto alle forze dell’ordine. Dopo un primo fermo da parte della vigilanza, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato dalla Polizia. Leggi anche: Maxi manovra dei Carabinieri a Ostia: droga e armi illegali nelle case popolaridue pc da: il fatto E’ accaduto ieri sera, lunedì 6 dicembre 2021, intorno alle ore 20.00. Un uomo di 30 anni,e con precedenti, è entrato danel noto centro commerciale “Porte di“, sito in ...

Advertising

zazoomblog : Roma ruba due pc da Mediaworld: in manette 30enne georgiano - #Mediaworld: #manette #30enne - CorriereCitta : Roma, ruba due pc da Mediaworld: in manette 30enne georgiano - joliet_gribuia : RT @JimenezEdizioni: Mentre i suoi libri vanno a ruba alla Nuvola di Roma - più precisamente, allo stand F51 di Più libri più liberi -, Wil… - g_ditanna : RT @JimenezEdizioni: Mentre i suoi libri vanno a ruba alla Nuvola di Roma - più precisamente, allo stand F51 di Più libri più liberi -, Wil… - FabrizioVerdi : RT @JimenezEdizioni: Mentre i suoi libri vanno a ruba alla Nuvola di Roma - più precisamente, allo stand F51 di Più libri più liberi -, Wil… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ruba

Canale Dieci

NAPOLI. Stamattina gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un supermercato per ...... quando la console andava letteralmente ae molti genitori ne proibivano l'utilizzo ai propri ... Il film di Amoruso racconta la storia di Nina , una ragazzina che dal centro disi trasferisce ...Magazzino di merci rubate in Borgo Roma. Scoperto in Borgo Roma un vero e proprio magazzino di merci rubate. Un annuncio di vendita di ...Magazzino di merci rubate in Borgo Roma. Scoperto in Borgo Roma un vero e proprio magazzino di merci rubate. Un annuncio di vendita di ...