Restomod - Oltre 300 CV per la Panda 4x4 da rally - VIDEO

(Di martedì 7 dicembre 2021) Gli inglesi di M-Sport sono andatiil concetto dicon una one-off decisamente fuori dagli schemi, nata dalla richiesta di un cliente. stata infatti presentata la M-Sport4x4, che richiama nelle linee la prima serie della iconica citycar italiana ma nasconde una meccanica decisamente esplosiva. D'altronde, l'officina britannica è nota agli appassionati grazie ai successi ottenuti nelle competizioni e in particolar modo nel mondo dei. Una Fiesta R5 travestita da. La M-Sport si occupa dal 1997 della realizzazione di tutte le versioni dadelle Ford Focus e Fiesta, incluse le più recenti varianti R5 e WRC Plus,alla Puma1 che correrà nel mondiale 2022 con il powertrain ibrido secondo i nuovi regolamenti. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Restomod Oltre

Agenzia ANSA

... la Fiat 500 Icon - e Carlo, unrealizzato anch'esso da Garage Italia Customs, proposto ... con un protocollo che prevede 15 controlli aggiuntivila normale pulizia e sigillatura delle ......Exclusiv - e Delta . La GCK Delta Evo - E utilizzerà il kit RX1e di Kreisel Electric cosi da poter sviluppare 680 CV e 879 Nm di coppia istantanea. Andando per un solo breve momento,...L'opera prima di M-Sport Special Vehicles si basa sulla meccanica di una Ford Fiesta R5, portando all'estremo le linee del Pandino originale ...La EVO37 è solo l'opera prima di Kimera Automobili, azienda piemontese specializzata in sportive artigianali in serie limitata ...