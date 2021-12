Real Madrid - Inter 2 - 0 | tabellino | statistiche e marcatori

(Di martedì 7 dicembre 2021)- L'cade in casa delnell'ultima giornata di Champions League: una rete per tempo per gli spagnoli, nel primo tempo sblocca Kroos, nella ripresa raddoppia Asensio. ...

Advertising

Inter : ?? | MISTER L'analisi del tecnico nerazzurro dopo Real Madrid-Inter ?? - Inter : ??? | HANDANOVIC Le parole del capitano nerazzurro dopo la sconfitta contro il Real Madrid ?? - Inter : ?? | INTERVISTA Le parole del difensore dopo la sfida di Champions League ?? - gippu1 : Con l'eliminazione dell'#Atalanta, rimangono solo due le squadre che hanno preso parte ad almeno due edizioni della… - Enzito19320978 : @OfficialASRoma Perché far nascere la rivalità con il bodo e non con il Real Madrid ? -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

BRACCETTI INVASORI E CONSEGUENZE - Partiamo da una ripartenza shock del. Notate che dei tre nerazzurri in ripiegamento, soltanto Skriniar è difensore puro. Sarebbe mai accaduta una cosa ...Molti hanno iniziato a seguire con passione e perché no, anche a sostenere i lancieri nell'edizione 2018 - 19 della Champions League, in cui eliminarono con grande merito ilagli ottavi e ...Dopo la partita contro il Real, Esteban Cambiasso ha parlato così di Hakan Calhanoglu: “Il posizionamento dei centrocampisti del Real Madrid è sempre stato perfetto. Calhanoglu è un giocatore dal punt ...Le probabili scelte degli allenatori per la sfida di domenica. I sardi con Keita e Joao Pedro, due dubbi per i nerazzurri ...