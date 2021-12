Ragazze violentate in treno e in stazione, uno degli arrestati è di Garbagnate, l’altro è un irregolare con precedenti (Di martedì 7 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ di Garbagnate uno dei due violentatori del treno arrestati qualche giorno fa dopo i due episodi ravvicinati sulla linea Milano-Saronno e in una stazione. Il più giovane dei due, 21 anni, è nato a Garbagnate Milanese e viveva in un locale abbandonato nella zona del varesotto, dopo essersi allontanato dalla famiglia d’origine. l’altro, un tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 7 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ diuno dei due violentatori delqualche giorno fa dopo i due episodi ravvicinati sulla linea Milano-Saronno e in una. Il più giovane dei due, 21 anni, è nato aMilanese e viveva in un locale abbandonato nella zona del varesotto, dopo essersi allontanato dalla famiglia d’origine., un tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

frafacchinetti : 2 ragazze violentate sul treno ma non vedo nessun influencer fare Stories o mobilitarsi. Deduco che si scelgano le… - Domenic09598472 : RT @Viola51872594: Tutti che si vantano di aver fatto il vaccino per la comunità,poi quando una ragazza chiede aiuto perché sta per venire… - efficienzaener1 : RT @Viola51872594: Tutti che si vantano di aver fatto il vaccino per la comunità,poi quando una ragazza chiede aiuto perché sta per venire… - CanniCaty : RT @Viola51872594: Tutti che si vantano di aver fatto il vaccino per la comunità,poi quando una ragazza chiede aiuto perché sta per venire… - anto_galli4 : RT @Viola51872594: Tutti che si vantano di aver fatto il vaccino per la comunità,poi quando una ragazza chiede aiuto perché sta per venire… -