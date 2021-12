PSG, un titolare verso la cessione, occasione Juventus? L’ipotesi (Di martedì 7 dicembre 2021) Clamorosa indiscrezione di mercato; un titolare del PSG starebbe pensando di lasciare il club già a gennaio. La Juventus osserva interessata. Agnelli (Getty Images)In Francia stiamo assistendo, come era prevedibile, al dominio incontrastato del PSG; il club ha un vantaggio di undici punti rispetto alla seconda in classifica, il Rennes. Divario che possiamo già considerare definitivo considerando la qualità della rosa a disposizione di Pochettino finito, in ogni caso, nel ciclone della critica; l’ex allenatore del Tottenham è “accusato” di non riuscire a dare un gioco tanto efficace quanto spettacolare. Le prestazioni del PSG, nelle ultime settimane, sono state parecchio deludenti; i due pareggi consecutivi hanno lasciato l’amaro in bocca visto il potenziale offensivo che il club può disporre sul campo. Contro il Lens, il punto è stato conquistato nel ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 dicembre 2021) Clamorosa indiscrezione di mercato; undel PSG starebbe pensando di lasciare il club già a gennaio. Laosserva interessata. Agnelli (Getty Images)In Francia stiamo assistendo, come era prevedibile, al dominio incontrastato del PSG; il club ha un vantaggio di undici punti rispetto alla seconda in classifica, il Rennes. Divario che possiamo già considerare definitivo considerando la qualità della rosa a disposizione di Pochettino finito, in ogni caso, nel ciclone della critica; l’ex allenatore del Tottenham è “accusato” di non riuscire a dare un gioco tanto efficace quanto spettacolare. Le prestazioni del PSG, nelle ultime settimane, sono state parecchio deludenti; i due pareggi consecutivi hanno lasciato l’amaro in bocca visto il potenziale offensivo che il club può disporre sul campo. Contro il Lens, il punto è stato conquistato nel ...

Advertising

mikelelomb : @F1N1no @ilDadoEtratto77 @Emil_io76 @LucaFioretti13 @tuttosport Non voglio entrare nel dibattito ???? il punto e' che… - DanielsH796 : RT @BiRaskolnikov: @cesololinter_19 Paulo Dybala può giocare in qualunque squadra vuole, e solo nelle 4 super big d’Europa (Real, PSG, Baye… - PSGInMyBlood : RT @BiRaskolnikov: @cesololinter_19 Paulo Dybala può giocare in qualunque squadra vuole, e solo nelle 4 super big d’Europa (Real, PSG, Baye… - BiRaskolnikov : @cesololinter_19 Paulo Dybala può giocare in qualunque squadra vuole, e solo nelle 4 super big d’Europa (Real, PSG,… - serieAnews_com : ?? #PSG, #Donnarumma potrebbe essere favorito su #KeylorNavas dopo l'ultima partita di #Ligue1 -

Ultime Notizie dalla rete : PSG titolare Da Icardi a Wijnaldum: Psg, 7 giocatori in uscita Commenta per primo Sette i giocatori in uscita dal Paris Saint - Germain. A guidare il gruppo Mauro Icardi , titolare nell'ultima contro il Lens ma fuori dai piani, seguito da Abdou Diallo , che piace al Newcastle, Kilo Kherer , Lavyin Kurzawa , Georgino Wijnaldum , Rafinha e Paredes .

Milan - Liverpool, è la notte di Ibrahimovic: le combinazioni per gli ottavi Ibrahimovic non gioca titolare in Champions dal ritorno dei quarti di finale del 2016 , quando indossava la maglia del Psg sul campo del Manchester City, avversario contro il quale, all'andata, ...

Donnarumma titolare nel PSG? Pochettino ha le idee chiare: la situazione CalcioToday.it PSG, un titolare verso la cessione, occasione Juventus? L’ipotesi Clamorosa indiscrezione di mercato; un titolare del PSG starebbe pensando di lasciare il club già a gennaio. La Juventus osserva interessata.

PSG, addio inevitabile: il campione vuole andare via, arriva l’annuncio PSG, Di Maria ha annunciato le sue intenzione: sguardo all’Argentina. In casa Paris Saint Germain, insomma, tutto è in costante divenire. Il Paris Saint Germain è pronto a dire addio ad uno dei suoi c ...

Commenta per primo Sette i giocatori in uscita dal Paris Saint - Germain. A guidare il gruppo Mauro Icardi ,nell'ultima contro il Lens ma fuori dai piani, seguito da Abdou Diallo , che piace al Newcastle, Kilo Kherer , Lavyin Kurzawa , Georgino Wijnaldum , Rafinha e Paredes .Ibrahimovic non giocain Champions dal ritorno dei quarti di finale del 2016 , quando indossava la maglia delsul campo del Manchester City, avversario contro il quale, all'andata, ...Clamorosa indiscrezione di mercato; un titolare del PSG starebbe pensando di lasciare il club già a gennaio. La Juventus osserva interessata.PSG, Di Maria ha annunciato le sue intenzione: sguardo all’Argentina. In casa Paris Saint Germain, insomma, tutto è in costante divenire. Il Paris Saint Germain è pronto a dire addio ad uno dei suoi c ...