Peugeot - Dal 2030 solo elettriche in Europa

Leggi su quattroruote

(Di martedì 7 dicembre 2021) Laha aggiornato il suo calendario per la transizione verso la mobilità elettrica fissando per ill'addio ai motori a combustione interna sul mercato europeo. Pertanto, entro la fine del decennio il marchio francese offrirà nel Vecchio continentemodelli esclusivamente elettrici, mentre le endotermiche saranno riservateai mercati esteri. Si tratta di una svolta rispetto a poche settimane fa, quando si parlava di elettrificazione della gamma al 100% per il, quindi di auto a batteria e ibride, e non della trasformazione della Casa transalpina in un marchio 100% elettrico. Le parole dell'ad. Le nuove strategie sono state delineate dall'amministratore delegato Linda Jackson in un colloquio con Automotive News Europe: "Mentre passiamo alle nuove piattaforme di Stellantis, Stla ...