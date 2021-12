Oggi a Mansura, in Egitto,la terza udienza del processo a Patrick Zaki: rischia 5 anni (Di martedì 7 dicembre 2021) L’esito non è scontato, anzi ad alto rischio. Il rischio che Patrick Zaki, ricercatore e attivista egiziano che studia a Bologna, resti in carcere per almeno cinque anni, si apre questa mattina a Mansura, in Egitto la terza udienza del processo. Una sua legale ha spiegato che l’udienza servirà al pool di avvocati di Zaki per presentare una memoria difensiva preparata sulla base dell’accesso agli atti ottenuti con la seduta del 28 settembre. Il giudice monocratico di una Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori della città natale di Patrick, però, oltre ad eventualmente replicare alla memoria nel corso della seduta, deciderà se aggiornare ancora l’udienza ovvero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) L’esito non è scontato, anzi ad alto rischio. Il rischio che, ricercatore e attivista egiziano che studia a Bologna, resti in carcere per almeno cinque, si apre questa mattina a, inladel. Una sua legale ha spiegato che l’servirà al pool di avvocati diper presentare una memoria difensiva preparata sulla base dell’accesso agli atti ottenuti con la seduta del 28 settembre. Il giudice monocratico di una Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori della città natale di, però, oltre ad eventualmente replicare alla memoria nel corso della seduta, deciderà se aggiornare ancora l’ovvero ...

Advertising

RaiNews : In custodia cautelare da 22 mesi - EPalazzotto : Oggi con la testa e con il cuore a Mansura. #FreePatrickZaki - Barbara68545184 : RT @RaiNews: In custodia cautelare da 22 mesi - lindawhippet : RT @RaiNews: In custodia cautelare da 22 mesi - andrea_falivene : RT @RaiNews: In custodia cautelare da 22 mesi -