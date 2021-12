Manovra: SI, era ora di fare sciopero generale (Di martedì 7 dicembre 2021) "Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale: in due parole, era ora. Tasse, contratti, pensioni, licenziamenti: da quando è nato il governo Draghi, non c'è un singolo tema su cui l'esecutivo non ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) "Cgil e Uil hanno proclamato lo: in due parole, era ora. Tasse, contratti, pensioni, licenziamenti: da quando è nato il governo Draghi, non c'è un singolo tema su cui l'esecutivo non ...

Advertising

iconanews : Manovra: SI, era ora di fare sciopero generale - MarcoNagni : @SkyTG24 Ma come ha fatto la flotta nipponica ad attraversare l'oceano pacifico e non essere avvistata? Pensavano a… - roccia_italica : Giuro, il bonus del 110% non l’ho mai capito… se volevi fare una manovra espansiva SEMPLICE ed EQUA non era meglio… - CarlettoLecler1 : Era l'unico modo per mettersi davanti ad ham ed aveva uno spazio piccolissimo per infilarsi e tirare la staccata, m… - solounastella : RT @Ecatetriformis: ERA ORA! Manovra, Cgil e Uil (senza la Cisl): 'Sciopero generale il 16 dicembre. Insoddisfatti su fisco, pensioni, scu… -