Love is in the air anticipazioni 7 e 8 dicembre 2021, Eda e Burak sempre più vicini (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nelle puntate di Love is in the air in onda il 7 e l'8 dicembre 2021 vedrete come Eda troverà spesso conforto tra le braccia di Burak. La giovane paesaggista sta cercando in tutti i modi di impedire che Serkan, scopra la verità su Kiraz. Quest'ultimo intanto sta sempre di più avvicinandosi alla bambina senza sapere perchè sente un inspiegabile legame con lei. Eda vorrebbe che il Bolat sparisse dalle loro vite, ma a quanto pare lui sta pensando di provare a riconquistarla. Seguite gli episodi sia su Canale 5 che in contemporanea streaming su Mediaset Infinity alle ore 16:50. Puntate di Love is in the air del 7 e 8 dicembre 2021, Serkan vuole Eda Serkan doveva lasciare Sile, ma ha cambiato idea e sceglie di restare per poter riconquistare Eda.

