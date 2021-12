Irrazionali a chi? Quell'Italia che il Censis non vede (Di martedì 7 dicembre 2021) Irrazionali a chi? C’è un’Italia che il Censis non vuole vedere ed è Quella che ci si propone di fronte ai nostri occhi ormai da mesi. E’ l’Italia che con disciplina si vaccina a ritmi da record e che continua a farlo con ordine anche in tempi di booster (prime dosi di domenica: 30 mila). E’ l’Italia che con responsabilità non batte ciglio di fronte all’introduzione del green pass (sono 53,7 milioni le persone che avevano almeno un green pass fino a due giorni fa) e che con pazienza accetta di essere controllata un po’ di più nella stagione del super green pass (ieri molti controlli, pochi disordini). E’ l’Italia che nonostante tutto, nonostante la paura delle varianti (la Omicron, ha detto ieri ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021)? C’è un’che ilnon vuolere ed èa che ci si propone di fronte ai nostri ocormai da mesi. E’ l’che con disciplina si vaccina a ritmi da record e che continua a farlo con ordine anche in tempi di booster (prime dosi di domenica: 30 mila). E’ l’che con responsabilità non batte ciglio di fronte all’introduzione del green pass (sono 53,7 milioni le persone che avevano almeno un green pass fino a due giorni fa) e che con pazienza accetta di essere controllata un po’ di più nella stagione del super green pass (ieri molti controlli, podisordini). E’ l’che nonostante tutto, nonostante la paura delle varianti (la Omicron, ha detto ieri ...

Advertising

piucheperfetto : RT @AleGuerani: Ai primi due pensieri 'irrazionali' sono dedicati parecchi libri accademici di studiosi internazionali, però ok, va bene co… - _sludgewave : RT @AleGuerani: Ai primi due pensieri 'irrazionali' sono dedicati parecchi libri accademici di studiosi internazionali, però ok, va bene co… - filippocioni : RT @AleGuerani: Ai primi due pensieri 'irrazionali' sono dedicati parecchi libri accademici di studiosi internazionali, però ok, va bene co… - giubecc : RT @AleGuerani: Ai primi due pensieri 'irrazionali' sono dedicati parecchi libri accademici di studiosi internazionali, però ok, va bene co… - ladoria1 : @HuntONellow @neghittoso Qui di potenzialmente pericoloso c'è solo l'atteggiamento di chi decide sulla base di paur… -