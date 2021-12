Instagram permetterà ai genitori di adolescenti di controllare quanto tempo i figli passano sulla sua app (Di martedì 7 dicembre 2021) Il capo di Instagram Adam Mosseri ha annunciato che a partire da marzo il social network metterà a disposizione di genitori e tutori di adolescenti degli strumenti per vedere quante ore o minuti i ragazzi passino sulla app e impostare Leggi su ilpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Il capo diAdam Mosseri ha annunciato che a partire da marzo il social network metterà a disposizione die tutori didegli strumenti per vedere quante ore o minuti i ragazzi passinoapp e impostare

Ultime Notizie dalla rete : Instagram permetterà Instagram risponde alle accuse di danni sui minori: arriva il controllo parentale Genitori e tutori saranno in grado di vedere quanto tempo i loro ragazzi passano su Instagram e impostare limiti di tempo ". Ci sarà anche uno strumento che permetterà ai minori di inviare una ...

Instagram: oltre ai rumors, varie iniziative a tutela degli adolescenti ... ma a Marzo, verrà introdotto un nuovo tool di parental control che permetterà ai genitori o ai ... A inizio anno, Instagram ha introdotto una limitazione con la quale ha proibito agli adulti di ...

Genitori e tutori saranno in grado di vedere quanto tempo i loro ragazzi passano su Instagram e impostare limiti di tempo ". Ci sarà anche uno strumento che permetterà ai minori di inviare una ... ma a Marzo, verrà introdotto un nuovo tool di parental control che permetterà ai genitori o ai ... A inizio anno, Instagram ha introdotto una limitazione con la quale ha proibito agli adulti di ...