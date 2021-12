Gasperini: «Nessuna gestione delle forze per il campionato» (Di martedì 7 dicembre 2021) “gestione delle forze per il campionato? Non è il caso. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere le posizioni Champions. Possiamo giocarci il passaggio agli ottavi dove il torneo ha maggiore prestigio: è una chance così grande che non possiamo avere altri pensieri”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, a Sky Sport, in vista del match decisivo di domani contro il Villareal al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo. “Ilicic e Muriel sono quelli che in attacco hanno la qualità e la capacità di dare un valore aggiunto alla squadra. Stanno meglio. Muriel sta bene, ha avuto dei problemi all’inizio, ma adesso anche in allenamento lo vedo molto bene. Ilicic altrettanto, anche se ha avuto qualche occasione in più in campo. La qualità di questi giocatori può essere determinante”. Ci sono tutti, manca solo Gosens ... Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) “per il? Non è il caso. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere le posizioni Champions. Possiamo giocarci il passaggio agli ottavi dove il torneo ha maggiore prestigio: è una chance così grande che non possiamo avere altri pensieri”. Così Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, a Sky Sport, in vista del match decisivo di domani contro il Villareal al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo. “Ilicic e Muriel sono quelli che in attacco hanno la qualità e la capacità di dare un valore aggiunto alla squadra. Stanno meglio. Muriel sta bene, ha avuto dei problemi all’inizio, ma adesso anche in allenamento lo vedo molto bene. Ilicic altrettanto, anche se ha avuto qualche occasione in più in campo. La qualità di questi giocatori può essere determinante”. Ci sono tutti, manca solo Gosens ...

