Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (2) (Di martedì 7 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ecco la situazione delle carceri nelle altre regioni: in Piemonte 6.821 vaccinati, in Valle d'Aosta 207, nella Provincia autonoma di Bolzano "sono tutti vaccinati", dice all'Adnkronos Gianfranco De Gesu, direttore generale detenuti e trattamento del Dap. Sono 874 i detenuti vaccinati nelle carceri della Provincia autonoma di Trento. E 3.351 in Veneto. Nel Friuli Venezia Giulia sono stati vaccinati 1.001 detenuti, in Liguria 2.245, in Emilia Romagna 6.398, in Toscana 4.574 somministrazioni fatte. E ancora: In Umbria 2.630 vaccinati, nelle Marche 1.588, in Abruzzo 3.070, nel Molise 588, in Campania 1.636, in Puglia 6.611, in Basilicata 721, in Calabria 4.652 e in Sardegna 3.325 vaccinati. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) () - Ecco la situazione delle carceri nelle altre regioni: in Piemonte 6.821, in Valle d'Aosta 207, nella Provincia autonoma di Bolzano "sono tutti", dice all'Gianfranco De Gesu, direttore generalee trattamento del Dap. Sono 874 inelle carceri della Provincia autonoma di Trento. E 3.351 in Veneto. Nel Friuli Venezia Giulia sono stati1.001, in Liguria 2.245, in Emilia Romagna 6.398, in Toscana 4.574 somministrazioni fatte. E ancora: In Umbria 2.630, nelle Marche 1.588, in Abruzzo 3.070, nel Molise 588, in Campania 1.636, in Puglia 6.611, in Basilicata 721, in Calabria 4.652 e in Sardegna 3.325. ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos... - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: 1) COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA Il numero di casi individuali identificati in EudraVigilance Numero di casi individu… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: 3) ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) Il numero di casi individuali identificati in EudraVigilance per COVID-19 VACCINE? 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Dap Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (3) La Sicilia Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (3) E' "difficile", aggiunge De Gesu stabilire con certezza il numero di novax nelle carceri. "Perché non siamo in grado di sapere se qualche detenuto è contro il v ...

Carcere, Taranto: rivolta nel reparto Covid La denuncia del sappe: "il dap intervenga". 0 - Una rivolta scatenata da un detenuto che chiedeva di essere ricoverato è avvenuta lo scorso 5 dicembre al quarto piano del carcere di Taranto. Lo rende ...

E' "difficile", aggiunge De Gesu stabilire con certezza il numero di novax nelle carceri. "Perché non siamo in grado di sapere se qualche detenuto è contro il v ...La denuncia del sappe: "il dap intervenga". 0 - Una rivolta scatenata da un detenuto che chiedeva di essere ricoverato è avvenuta lo scorso 5 dicembre al quarto piano del carcere di Taranto. Lo rende ...