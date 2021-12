Suppletive, Conte batte in ritirata e tante grazie a Letta: Calenda lo inguaia, ma Giuseppi ha la scusa pronta (Di lunedì 6 dicembre 2021) È durato poco il sogno di gloria di Conte di conquistare un seggio in Parlamento. Lui stesso, ex premier per chiamata diretta, è costretto ad ammetterlo in conferenza stampa a Montecitorio dove, ostentando una forzata disinvoltura, dichiara: «Ho declinato la proposta a candidarmi alle Suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri». Inondato dalle polemiche. Impelagato nella presentazione dei Comitati politici del Movimento 5 Stelle. Messo alle corde dal Movimento che sembra più subire che dirigere. Accerchiato dalle critiche e assediato da ostacoli di ogni sorta, Conte rinuncia. E schermandosi dietro il paravento movimentista – che fin qui sembra rigettarlo come un corpo estraneo all’organismo grillino – rilancia spudoratamente: «Avremo un Movimento capace di agire come squadra. Nessuno andrà più in ordine ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) È durato poco il sogno di gloria didi conquistare un seggio in Parlamento. Lui stesso, ex premier per chiamata diretta, è costretto ad ammetterlo in conferenza stampa a Montecitorio dove, ostentando una forzata disinvoltura, dichiara: «Ho declinato la proposta a candidarmi alleper il seggio alla Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri». Inondato dalle polemiche. Impelagato nella presentazione dei Comitati politici del Movimento 5 Stelle. Messo alle corde dal Movimento che sembra più subire che dirigere. Accerchiato dalle critiche e assediato da ostacoli di ogni sorta,rinuncia. E schermandosi dietro il paravento movimentista – che fin qui sembra rigettarlo come un corpo estraneo all’organismo grillino – rilancia spudoratamente: «Avremo un Movimento capace di agire come squadra. Nessuno andrà più in ordine ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Conte rinuncia alla candidatura alle suppletive alla Camera. La mossa di Calenda, che lo ha sfidato apertamente,… - fattoquotidiano : Il Pd offre la candidatura alle suppletive per la Camera a Conte. Calenda e Renzi all’attacco: “Patto di potere, su… - ilriformista : Il #Pd e #Letta offrono il seggio delle suppletive di Roma a #Conte con l’obiettivo di rinsaldare l’alleanza e in o… - AleksL74 : RT @MarcoRizzoPC: #Conte non si candida alle elezioni suppletive di Roma. È bastato un mezzo tweet di Calenda (mica Tyson) per cacarsi sott… - Sarailcaso : RT @iasius_1: @CarloCalenda @Luca77278433 @elio_vito Ma chi ti dà il diritto di offendere così impunemente centinaia di eletti, rappresenta… -