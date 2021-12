Paolo Sorrentino: "Cancellare il modo in cui gli uomini vedono le donne è sbagliato" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Paolo Sorrentino ha recentemente parlato del suo personale punto vista da cui parte per narrare l'universo femminile: 'Per me le donne sono il sogno che ho delle donne.' Paolo Sorrentino, intervistato da un giornalista del The Indipendent durante il London Film Festival, ha recentemente parlato di come siano cambiate le cose nel mondo del cinema, spiegando che Cancellare il modo in cui gli uomini vedono le donne è sbagliato, sebbene sia qualcosa che quest'ultime non apprezzano più. Le donne hanno sempre avuto un ruolo centrale nel lavoro di Sorrentino e sono spesso ritratte con riverenza ed erotismo: un esempio perfetto è la scena de È stata la mano di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha recentemente parlato del suo personale punto vista da cui parte per narrare l'universo femminile: 'Per me lesono il sogno che ho delle.', intervistato da un giornalista del The Indipendent durante il London Film Festival, ha recentemente parlato di come siano cambiate le cose nel mondo del cinema, spiegando cheilin cui glile, sebbene sia qualcosa che quest'ultime non apprezzano più. Lehanno sempre avuto un ruolo centrale nel lavoro die sono spesso ritratte con riverenza ed erotismo: un esempio perfetto è la scena de È stata la mano di ...

