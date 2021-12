“Morti marito e moglie”. Il gesto del 72enne sconvolge tutti nel condominio: “Persone perbene” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Prato, omicidio di Fiorella Totti. A spingere il marito della vittima, Flaminio Nucci, a compiere il gesto estremo sarebbero stati motivi economici. Ma questa resta solo un’ipotesi su cui continuare a indagare. Tutto in seguito al rogo scoppiato lo scorso 5 marzo nel garage di proprietà della famiglia, residente nella palazzina condominiale di via Filzi 53. Danni a cui tutti la famiglia Nucci-Totti avrebbero dovuto fare fronte. Due colpi letali per la 76enne Fiorella Totti inferti con un fucile per mano del marito, il 72enne Flaminio Nucci. L’uomo, successivamente, si è tolto la vita. A scoprire i due cadaveri sono stati i vigili del fuoco, allertati dai parenti dei coniugi. Come riportato su TvPrato, la donna sarebbe stata trafitta dallo sparo al torace, “trovata a sedere sul divano”, mentre ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Prato, omicidio di Fiorella Totti. A spingere ildella vittima, Flaminio Nucci, a compiere ilestremo sarebbero stati motivi economici. Ma questa resta solo un’ipotesi su cui continuare a indagare. Tutto in seguito al rogo scoppiato lo scorso 5 marzo nel garage di proprietà della famiglia, residente nella palazzina condominiale di via Filzi 53. Danni a cuila famiglia Nucci-Totti avrebbero dovuto fare fronte. Due colpi letali per la 76enne Fiorella Totti inferti con un fucile per mano del, ilFlaminio Nucci. L’uomo, successivamente, si è tolto la vita. A scoprire i due cadaveri sono stati i vigili del fuoco, allertati dai parenti dei coniugi. Come riportato su TvPrato, la donna sarebbe stata trafitta dallo sparo al torace, “trovata a sedere sul divano”, mentre ...

